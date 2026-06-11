«Guardate! È lui!» Toccata e fuga (a bordo di un van) 

Con il sopralluogo di Vasco Rossi alla Olbia Arena, avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, è partito ufficialmente il conto alla rovescia per il primo dei due live olbiesi del Komandante. Una sorta di toccata e fuga quella del rocker nell’area destinata a ospitare il suo grande ritorno in Gallura.

Mentre i tecnici erano impegnati negli ultimi ritocchi al palco e nel testare le casse acustiche, Vasco abbandonava la scena che lo vedrà protagonista tra stasera e domani davanti ai fan in delirio, giunti a Olbia da tutta la Sardegna ma anche dal resto d’Italia. In zona, ancora accessibile prima dell’entrata in vigore del divieto di circolazione che scatterà diverse ore prima dei concerti nelle vie nevralgiche che portano all'arena, qualche curioso chiede informazioni sull’evento e sulle strade d’accesso ai cancelli, ma i più hanno già iniziato a intonare i brani più celebri di Vasco, scaldando la voce in vista dello spettacolo che li attende.

Il sound check ufficiale, ovvero la prova generale riservata agli iscritti del fan club, si è tenuto il 29 maggio allo stadio “Romeo Neri” di Rimini, che il giorno dopo ha ospitato la data zero del “Vasco Live 2026”. E queste, pare, sono le uniche prove tecniche del Blasco.

Vasco è pronto a infiammare Olbia, e Olbia non vede l’ora di esplodere al ritmo della musica di una delle leggende viventi del rock ( i.g. ).

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