«Guardate com’è bella, ora, Villanova» 

Passaparola social, appuntamento ore undici e mezzo. Le persone si radunano tra vociare dei bimbi e rumori di tazzine.

Piazza Gaetano Orrù, tutti la conoscono come San Domenico. L’occasione è per parlare non solo delle recenti sanzioni sui locali ma anche per pensare alla città a partire dai luoghi più prossimi come i quartieri e le piazze. Un confronto forse assente in tempi moderni. Tutte la categorie son rappresentate, con Nicola Muscas, uno dei promotori, a moderare. Ci son giornalisti, operatori culturali e turistici, imprenditori, artisti, lavoratori e semplici cittadini.

Dialogo costruttivo

Non è la fazione opposta, tengono a precisarlo. Solo un’altra Villanova con una sua voce e delle sue idee. Niente muro contro muro e quando si fa la somma finale emergono, oltre il tema, spunti interessanti e visioni sulla Cagliari presente e di domani. La piazza è un cuore pulsante, forse l’unico di città, dove si intrecciano relazioni, collaborazioni ma anche semplice tempo che resta. Nessuno vuol sentire la parola malamovida o tifa per il rumore. Le testimonianze scorrono con gli operatori culturali.

Mattea Lissia organizza il festival Pazza Idea: «Sono arrivata da Milano ventuno anni fa ed era tutto diverso. Avevo paura, ma nel tempo questo spazio è diventato ricco perfino di semplici incontri che sono diventati fermento culturale». Per Francesco Scanu di Chourmo-Marina Cafè Noir, «una metamorfosi positiva, non solo commerciale, ma di qualità della vita. Quando accadono conflitti, quando i controlli sono pressanti, si compromette l’aggregazione che è fondamentale». I pareri si ritrovano: socialità e opportunità, mettere le persone in condizioni di fare anziché ostacolarle. Giovanni Dore, avvocato, smussa: «Niente guerre, qui si vive in modo moderno. Generazioni diverse convivono, bambini, gente di passaggio, tutti sono inclusi».

Ricchezza di voci

Tra le altre voci, Lisa Mulas che ha un bar in via Torino, Alessia Marrocu che ha aperto a Villanova uno spazio culturale, Rossella Faa, artista, che annuncia un’esibizione in giro per la città, Alessandra Porcu proprio del Florio, Simone Scalas che fa l’operatore turistico e chiede una città più a misura d’uomo. Come Mirko Ariu, Edoardo Demontis e Maura Fois di Sa Ruga che raccontano le difficoltà di Stampace. Emanuele Frongia (Confcommercio) auspica convivenza ma anche regole chiare e lungimiranza. Parlano anche Jacopo Fiori e Aldo Luchi, legali del Florio. Poi i semplici villanovesi di nascita come Giuseppe Vacca o di adozione come Claudio Mastroianni, origini calabresi. Chi ha visto crescere la piazza è Angela Lilliu, qui dai tempi dell‘università. Un po’ come i suoi bimbi, diventati figli di Villanova: «Non è che crea fastidio incontrarsi e vivere?» domanda. Il figlio Tommy, riccioli e felpa grigia, al microfono: «Mi son affezionato a questo posto, qui ci divertiamo e mamma spesso non ci vede». Poi una richiesta: «Non toglieteci la nostra piazza».

