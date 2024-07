«Guardami: sembro in menopausa?» 

A scrivere Paola Barale c’ha preso gusto. Di scena stasera a Dolianova per la nona edizione del festival letterario Street Books col suo primo libro “Non è poi la fine del mondo. Il potere della fragilità”, in cui affronta con leggerezza, dritte (degli esperti) e il giusto pragmatismo il tema della menopausa – i titoli dei capitoli spaziano da “La bellezza senza giovinezza” a “Emporio ormoni” e a “Sono una 50 special” –, la showgirl, classe 1967 e strepitosa, ammette: «Mi sono divertita molto».

Ma non solo. «Scrivendo questo libro ho imparato molte cose, e ispirato una mozione di legge partita dalla presidente della Commissione femminicidio e violenza di genere Martina Semenzato per supportare le donne in menopausa e normalizzare un passaggio della vita fisiologico, com’è anche l’adolescenza. A ottobre siamo state alla Camera dei deputati», spiega Barale, «e adesso mi hanno chiesto di diventare la testimonial dell’Intergruppo parlamentare appena nato».

Orgogliosa?

«Molto, e, al di là dell’iniziativa politica, per almeno due motivi. Intanto, questo libro è una mia piccola creatura, e il fatto che stia avendo successo appaga non tanto il mio ego quanto la voglia di aiutare le donne: chi l’ha letto mi ha detto di aver trovato tanti suggerimenti utili, perché ci sono passaggi divertenti ma anche i pareri degli specialisti, medici e quant’altro. Inoltre, spero che possa aiutare a superare un tabù: la menopausa è qualcosa di cui spesso ci si imbarazza, ma una donna oggi a 50 anni è nel pieno di tutto. Non siamo sbagliate, né tantomeno malate. Poi, c’è chi la vive peggio fisicamente, ma con i giusti accorgimenti è solo una nuova fase della vita».

Perché secondo lei il tabù resiste?

«Perché viviamo una società maschilista, in cui le donne devono essere belle e giovani. Non sono una femminista, ma perché un uomo dopo una certa età può aiutarsi col Viagra e la donna non può prendere gli ormoni? La sessualità la puoi vivere a qualunque età, e credo che l’esigenza di sfatare il tabù debba essere collettiva: non a caso nell’ultimo capitolo del libro, che si intitola “Dieci ragazzi (più uno) per me”, intervisto undici uomini sull’argomento. Non ci sono i cognomi, e quindi non possono essere individuati, ma avendo a che fare con degli uomini è facile che qualcuno abbia detto certe cose solo per fare bella figura!».

L’idea com’è nata?

«Subito dopo il Covid. Stavo facendo un’intervista quando una giornalista mi ha fatto la domanda diretta su come vivessi la menopausa. E io: “In maniera molto normale, lo sono da quando avevo 42 anni”. Una cosa che la colpì a tal punto da suggerirmi di scriverci un libro. Diciamo che l’idea è arrivata al momento giusto».

Prossimo libro?

«Con calma. Sono molto impegnata a teatro, dove riprenderò a breve con “Tris di cuori”, la storia di Maria Teresa, una donna che non riesce a decidersi tra due uomini e allora li sposa entrambi, all’insaputa dell’uno e dell’altro finché la cosa non verrà fuori. Un po’ surreale, come piace a me, che mi sono ritrovata a seguire in tv “Temptation Island”: da un lato mi diverte molto, ma dall’altro mi fa tristezza. Mi piacerebbe che le ragazze, che stanno lì a piangere per quei trogloditi dei fidanzati, si svegliassero».

Forse, perché lei è una romantica.

«Direi più una c…..a (ride)! In realtà, sono single e felice, ma vorrei che la prossima relazione fosse con un uomo che mi dedichi del tempo e mi sappia ascoltare, che mi faccia venire voglia di tornare a casa da lui la sera. Se poi ha la tartaruga addominale… beh, meglio!».

