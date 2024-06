Guardami i piedi, ti diranno chi sono 

Ciabatte, sandali, zoccoli e mocassini. Guarda verso il basso, Elisabeth Euvrard, e scatta veloce prima che gli ignari soggetti si allontanino. Lei è un’antropologa che vive a Parigi ma ha dimorato e insegnato a lungo a Cagliari. Città in cui è volentieri tornata per inaugurare la sua personale allestita al Ghetto fino al 22 giugno. “A’Pied”, si intitola la mostra curata da Caterina Ghisu e Cinzia Cogoni con una moltitudine di immagini selezionate da uno sterminato archivio.

Lo sguardo attento e forse un pochino pietoso dell’autrice si sofferma sulle caviglie gonfie di un’anziana, sui polpacci pelosi di un giovanotto, sul gesto di stanchezza di chi le scarpe se le toglie per posarle su una sedia, su un gradino, sul piano di una scrivania. Elisabeth Euvrard si concentra sugli arti inferiori di una umanità varia e variamente calzata: l’inquadratura non va mai sopra il ginocchio, niente facce, solo porzioni di corpi, l’anonimato come condizione essenziale. Calcagni screpolati sull’insidioso tombino e tanti passi nelle strade, nella metropolitana, nei giardini. Stivaletti, ballerine, tacchi a spillo e mezzo tacco in una sequenza distribuita generosamente sulle pareti del Ghetto, una folla di sconosciuti (molti i bambini) con i calzettoni molli, le sottane lunghe,gli abitini svolazzanti, le stringhe slacciate. La parte per il tutto, in questa parata di persone en marche. Qualche volta sedute, appoggiate a un bastone, in atto di salire, di contemplare una vetrina, di giocare. È che i piedi, si dice, rivelano tutto. Il portamento, l’umore, la vigoria fisica, la debolezza.

Elisabeth Euvrard, classe 1968, si è laureata all’Aix – Marseille Universitè con una tesi sulla valorizzazione del patrimonio culturale in Sardegna e lavora attualmente al Maire de Paris. «Coglie frammenti di storie urbane», scrivono le curatrici. Sulla scia di Raymond Depardon, fotoreporter e regista di cui si dichiara allieva, che le ha insegnato l’importanza dei particolari. Quasi sempre colti in esterno, sull’asfalto e su più antichi lastricati. Ad eccezione di un paio di gambe accavallate riprese in una lavanderia, davanti all’oblò di una lavatrice.

