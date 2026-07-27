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L’evento.
28 luglio 2026 alle 00:33

Guarda che luna risplende nel cielo per Roberto Bolle 

Duetti e assoli per corpi eterei che sono scolpiti come opere d’arte  

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Sembra più grande anche la luna, in questa sera con le stelle eleganti e il maestralino che aggiunge poesia a poesia. Firmamento al completo, quasi ossequioso. E son talmente luminose, le stelle, che se appena ti distrai finiscono per accenderti anche l’anima: ci si emoziona e ci si commuove; oppure si sta zitti, immobili, paralizzati dalla grande bellezza, che è tutta li, sul palco della Forte Arena di Santa Margherita di Pula. Lui, Roberto Bolle, il ballerino più famoso del mondo, arriva 18 minuti dopo le 21, tipo apparizione: è meglio del David di Michelangelo e per fortuna non ha preso martellate sul ginocchio e nemmeno al piede. No, la sua perfezione non si discute, anche se ci ha raccontato di avere difetti che non si vedono, non disturba nessuno. Non oggi. La ammiri e basta, come si fa con le opere d'arte. Ed è arte nell'arte, il suo gala “Roberto Bolle & Friends”, media partnership L’Unione Sarda, che sotto il cielo sardo riesce a moltiplicare anche le stelle. C'è anche quella sua, l'ultima, conquistata sulla Walk of Fame, che non è Pula, non è Sardegna, ma sembra vedersi pure lei sopra il palco davanti alla platea con le sedie rivestite di bianco.

Oltre le stelle

Inizia con “Caravaggio”, coreografia di Mauro Bigonzetti, insieme a lui Melissa Hamilton, prima ballerina del Royal Ballet di Londra: si muovono leggiadri e inquieti, come era inquieto il pittore Michelangelo; e sembra sentirli davvero i suoi tormenti. Ha tanti amici, Roberto Bolle, e li ha voluti portare tutti alla Forte Arena per il suo spettacolo che per 80 minuti senza pausa ti toglie il fiato e ti fa incontrare il meglio della danza internazionale: ci sono tecnica e intensità emotiva, nelle dieci creazioni che spaziano dal repertorio classico di Petipa e Vaganova al linguaggio contemporaneo di Christopher Wheeldon e Patrick De Bana, fino a Metaphor di Zoi Tatopoulos. E alla fine senti occhi e cuore felici, perché il bello - quando lo è davvero-, ti rappacifica anche con la vita e alleggerisce tutto. Così vedi la donna raffinata accanto a te che stringe la mano al marito raffinato pure lui, e si separano soltanto per applaudire. Non infastidisce la perfezione di Roberto Bolle, che dopo 9 anni ritorna al Forte Village e incanta anche di più, così quella donna raffinata dice al marito che è quanto di più bello esista e lui annuisce e dice che la partita è persa in partenza. E vallo a smentire quel signore con la pochette turchese infilata non troppo bene nel taschino della giacca sartoriale.

Come una magia

È sartoriale tutto, ed è anche tutto prepotentemente intenso: scenicamente e umanamente. Lo sono i friends, che da circa 25 anni portano nei palchi assoli, duetti e la magia di quella perfezione che se davvero non esiste ci si avvicina tantissimo. Eccola, la sera con la luna grande e le stelle che brillano anche di più, con “Us”, coreografia di Christopher Wheeldon e Ildar Young che come Bolle ha i pantaloni neri e il petto nudo. Si strusciano, si cercano e poi si respingono. Si contorcono e poi si allungano, quasi a volerla prendere quella luna gigante. Da brividi. È gigante lui, l'étoile che dice di avere difetti ma anche se ci metti il massimo impegno non li vedi. Non quando danza, leggiadro, etereo ed elegante, con tutti i suoi muscoli disegnati nel corpo forgiato dal dietro le quinte e fatto di sacrificio, impegno e talento. Ferma persino il tempo, Roberto Bolle. Lo fa nell'assolo con coreografia di Patrick De Bana e musiche di Ezio Bosso, “In your black eyes”, che mostra un corpo in lotta contro la malattia. Intenso, struggente. Coinvolgente a tal punto che quasi senza accorgertene inizi a lottare anche tu. Anche quando sul palco arriva la sfera gigante e sembra che la luna sia caduta, ma in realtà è la terra. E quella di Bolle è una dichiarazione d’amore per il Pianeta e insieme un invito a prendercene cura. Commovente il fine; commovente lui, Roberto Bolle, che accende il cielo della Sardegna e continua a librarsi tra le stelle e fare magie.

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