Guard-rail pericoloso, appello per la messa in sicurezza 

Un guard-rail nuovo che è già da sostituire. Si trova lungo la strada tra Sestu e San Sperate, all’incrocio tra la Provinciale 4, prolungamento di via Costa, e via Monastir. Ha una forma ad angolo retto, anziché curva, e rappresenta più un pericolo e un intralcio che una sicurezza, soprattutto per camion e mezzi pesanti.

Lo segnala il consigliere comunale di maggioranza per Sardegna 2020 Antonio Loi: «Chi l’ha montato ha fatto un grave errore, i camion non riescono a svoltare, ci strisciano contro, perché in quel punto la curva è già molto stretta. Sicuramente non è a norma». E in effetti basta guardare da vicino per notare graffi e bozzi, anche se è stato installato solo poche settimane fa. La Città Metropolitana si è occupata di mettere in sicurezza la strada, installando vari guard-rail, ma già in passato con qualche problema.

L’anno scorso i residenti di una strada sterrata si erano lamentati perché era molto più difficile uscire di casa, e il problema venne risolto dopo qualche mese. Gli uffici della Città Metropolitana assicurano che anche in questo caso il guard-rail difettoso verrà sostituito nel giro di una settimana, e intanto è stato messo in sicurezza. La Polizia Locale proporrà anche di modificare l’isola di traffico di fronte, per allargare l’incrocio.

