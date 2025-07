Guard rail divelto, Sos alla Provincia 

Il guard rail divelto in prossimità di una curva è un pericolo perenne lungo la strada provinciale che conduce in cima al monte Ortobene. I tanti appassionati che la percorrono in auto, a piedi o in bici lanciano l’allarme per l’ennesima volta.

La situazione, in effetti, va avanti da tempo nel tratto più prossimo al bivio per la strada comunale di Sedda Ortai. Un’auto, scivolata per via del sale sparso dopo le notti di ghiaccio, era finita contro il guard rail danneggiandolo. D’inverno è particolarmente insidioso perché è perennemente in ombra, di fronte alla fonte Sae Lodè, molto cara ai nuoresi.

La segnalazione, da circa un anno, è stata fatta agli uffici della Provincia che ha competenza diretta sulla strada, anche alla luce della pericolosità tra i tornanti.

«Finora nulla è stato fatto, ma è necessario intervenire anche perché d’estate cresce il flusso del traffico, non solo dei nuoresi diretti verso il Monte ma anche dei visitatori», sottolineano alcuni appassionati che ogni giorno percorrono la strada provinciale. «Il guard rail va sistemato quanto prima», auspicano richiamando le condizioni di sicurezza che sarebbe il caso di garantire comunque, al di là della maggiore frequenza che durante l’estate si registra nella circolazione verso il Monte.

