Guard rail da sistemare e incidenti: file chilometriche 

È stato un vero e proprio lunedì di passione quello che ha avviato questa settimana sul fronte del traffico a Cagliari. Fra cantieri, incidenti, restrizioni della carreggiata e lavori in corso sono stati tantissimi i punti critici per la viabilità cittadina, con diversi ingorghi e rallentamenti.

Il blocco

I problemi sono iniziati già di primo mattino, per chi era diretto verso Cagliari. Alle porte del capoluogo, alla fine della statale 130 che poi diventa 195 racc, un cantiere di Anas ha ristretto la carreggiata fin dalle 7 per la risistemazione del guard rail interno: per circa due chilometri, dall’aeroporto fino alla rampa che scende su via Santa Gilla, si è proceduto a passo d’uomo con lunghissime file.

Sarebbe bastato far intervenire gli operai una volta passata l’ora di punta, attorno alle 9, per causare molti meno disagi.

I tamponamenti

In mattinata le code si sono formate anche a seguito di un tamponamento fra due auto avvenuto pochi metri prima, quasi allo svincolo per l’aeroporto: nessun ferito, ma ha ulteriormente appesantito il traffico già piuttosto intenso per il cantiere.

E un incidente si è verificato, sempre di mattina, sulla 554 direzione Cagliari dopo lo svincolo per la 131: a intervenire sul posto la polizia stradale, quella locale e i vigili del fuoco. Tutto intorno, auto incolonnate fino alla motorizzazione civile.

I rallentamenti

In viale Diaz proseguono i lavori nel cantiere per la metropolitana leggera. Sabato, il forte vento aveva rovesciato in due punti le transenne che recintano l’area di intervento: ora sono state ripristinate. Ma tutto intorno la situazione resta complessa, visto che la carreggiata è stata notevolmente ridotta e che la viabilità alternativa non riesce a gestire tutto il flusso dei veicoli che ogni giorno si trovano a percorrere quel tratto.

A seguito della chiusura di viale Giussani, a risentirne è stata tutta la zona fra viale Merello, viale San Vincenzo e via Is Mirrionis, soprattutto nel corso della mattinata.

