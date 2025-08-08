Gualazzi per Abbabula e Dromos «Con me sul palco i maestri sardi» 

«Nella musica la cultura classica europea e quella africana-americana non solo possono convivere ma creano connessioni meravigliose». Entusiasmo e passione traboccano anche prima che Raphael Gualazzi si sieda davanti al pianoforte. L’artista marchigiano sarà protagonista della grande chiusura del XXVII Festival Abbabula martedì a Sassari in piazza Moretti (alle ore 20.30), mentre il giorno dopo (alle 22) salirà sul palco di Neoneli, grazie alla collaborazione e co-produzione tra le Ragazze Terribili, il Festival Dromos e l’orchestra dell’ente concerti De Carolis.

Delle tre versioni che Gualazzi porta in giro per l’Italia, quella sarda è infatti la più ricca anche strumentalmente, dato che il pianista sarà accompagnato non solo da Anders Ulrich al contrabbasso e Gianluca Nanni alla batteria, ma potrà dialogare con l’orchestra sassarese in un concerto che unisce tante anime della musica, anche alcune apparentemente distanti come il jazz, che vive molto di improvvisazione.

Spiega Gualazzi: «Eseguiremo ad esempio alcune arie dalle opere di Giuseppe Verdi. C'è la voglia di affrancarsi da qualsiasi etichetta della musica, di restituire giustizia a tanti repertori che non hanno abbastanza seguito. La musica deve essere tutta popolare, mai di nicchia».

Il concerto con l’orchestra quali possibilità offre?

«La line-up dà spazio sia alla componente sinfonica-classica sia a quella orchestrale del jazz. Questa formazione dà la possibilità di esaltare le componenti più espressive, ci sono anche intro con drammaticità post romantica. Ci sono diverse digressioni per l'improvvisazione e lo spazio per i solisti del trio. Stefano Nanni, che ha curato gli arrangiamenti e dirige l’orchestra, ha grande versatilità e conoscenza di questi mondi, ha iniziato come arrangiatore di big band. Aspettatevi quindi uno spettacolo molto vario».

Si parla di sogni nel cassetto, ma la musica i sogni li ha nella tastiera di un piano e sono a portata di mano, concorda?

«La trascendenza è un elemento fondamentale per collegarsi alle proprie radici, il pianoforte ha tutta l’orchestra dentro di sé: nei tasti bianchi e neri c'è un arcobaleno di possibilità sonore, è uno strumento privilegiato».

Non è paradossale che in un'epoca in cui i generi musicali si mescolano e influenzano a vicenda, politica e società invece si arrocchino sulle proprie posizioni?

«La musica e l’arte ci insegnano che la curiosità verso la diversità può avvenire anche affermando la propria autenticità, ma cercando i punti di incontro. Citando il grande Herbie Hancock la musica jazz e non solo il jazz è un paradigma sociale perché attraverso l’ascolto degli altri ci consente di essere in armonia con gli altri e di esprimere le nostre individualità e unicità ancora meglio. La musica può essere, dunque, d’ispirazione alla politica e al sociale».

RIPRODUZIONE RISERVATA