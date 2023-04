Guaiti e occhi tristi nel canile al collasso 

Sette anni di detenzione non sono il massimo per nessuno, così Brio - che a dispetto del nome ha lo sguardo malinconico -, inganna il tempo masticando ogni oggetto che gli capita a tiro.

Il fatto di essere tra i più anziani della combriccola dei reietti non lo entusiasma, ma a dire il vero ci sono anche altre cose che Frodo, meticcio di dieci anni, non tollera: tipo le invasioni altrui nella sua ciotola. E non va matto neanche per le visite inattese, che in realtà non sembrano apprezzare neppure i compagni di sventura.

Detenuti a quattro zampe

Un concerto di guaiti accoglie gli ospiti non invitati nel canile comunale di via Po: area sosta temporanea - e in qualche caso definitiva -, per quattro zampe in cerca di riscatto da botte, abbandoni di padroni stanchi o dal marchio di randagi che tanti si portano appresso dalla nascita. «Non c’è più posto, il canile è al collasso», avverte Giovanna Coppa, veterinaria responsabile.

Centosessanta ospiti nella struttura di Sant’Avendrace, più altri cento in quella convenzionata con il comune di Cagliari, e altrettante storie di dolore e speranza che s’intrecciano tra i box spaziosi e ben puliti. Gli ultimi arrivati sono una specie di squadra a delinquere: otto fratellini iperattivi e vivacissimi di appena due mesi e mezzo, appassionati di lacci delle scarpe e di coccole. «Sono stati “dimenticati” dentro uno scatolone nella zona dell’Amsicora. A dire il vero sono arrivati in nove, ma uno ha già trovato una casa».