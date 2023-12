Il pm di Firenze ha chiesto la condanna a 5 anni per Tiziano Renzi e Laura Bovoli, e 10 mesi per Matilde Renzi, rispettivamente genitori e sorella del leader di Italia Viva, Matteo Renzi, al processo per bancarotta fraudolenta e fatturazioni false. Chieste altre sette condann. Il processo riguarda i fallimenti di cooperative di servizi di volantinaggio e servizi pubblicitari.