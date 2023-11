Guai nel campo largo Soru si prepara a presentarsi da solo 

Il Campo largo non riesce a uscire dall’impasse. Ha pronto il nome di un candidato alla presidenza della Regione – la deputata del M5S Alessandra Todde – che però è causa di una rottura della coalizione ormai quasi certa. Da subito i Progressisti non hanno condiviso il metodo che ha portato a questa scelta («imposta da Roma, dopo un accordo Pd-M5S») e ieri hanno fatto sapere che diserteranno il tavolo in programma oggi alle 13 convocato proprio per ufficializzare la guida pentastellata dello schieramento. Il partito di Massimo Zedda e Francesco Agus ha sempre chiesto che Todde si confrontasse con altri potenziali candidati. Tra gli altri, Renato Soru, che sabato in un incontro pubblico al teatro Doglio potrebbe annunciare la sua discesa in campo e la sua fuoriuscita dal Pd.

Il post

Ieri l’ex governatore ha scritto un lungo post che lascia poco spazio a eventuali ricuciture: «Ho paura che sia finito il tempo di questo partito mai nato, a cui ho dedicato tanto impegno, che non riesce nemmeno ad esprimere un candidato tra i suoi dirigenti e si consegna, e peggio consegna la Sardegna, nelle mani dei grillini». Su Facebook ha spiegato di aver avviato «un percorso nuovo, fuori da un Pd che fa decidere a Roma persino il suo candidato alle regionali, fuori da un partito che rinuncia per la quarta volta a proporre un suo nome per la presidenza della Regione, lontano da un partito senza idee che solo ora, in tutta fretta e lontano dagli elettori, prova a scrivere un programma in cui non crede e che non sarà capace di garantire». Poi un passaggio sulle primarie: «Non le ho fatte ma da solo ho partecipato a oltre settanta incontri pubblici in tutti i territori».

Il coordinamento

Ora, anche ieri, dopo la riunione del direttivo del partito, i Progressisti hanno fatto capire di non essere fossilizzati sulle primarie. Basterebbe una condivisione trasparente, anche dei semplici incontri pubblici per verificare la validità della candidatura di Todde. Perché, ha ribadito Agus, «non sono stati coinvolti gli amministratori locali, né le coalizioni delle maggiori città che andranno al voto». E tuttavia, ha rilanciato lasciando aperto uno spiraglio, «noi vogliamo l’unità della coalizione e un cambio della Giunta». Al direttivo si è anche deciso di chiedere un rinvio del tavolo previsto per le 13 di oggi. Il vertice però ci sarà, e al limite la richiesta sarà valutata da tutte le forze politiche presenti. Tra queste, oltre ai Progressisti, non ci saranno Liberu e Più Europa. Tutti e tre si ritroveranno sabato alla convention di Soru.

Scenari

Resta da capire come intenda gestire la situazione il Movimento Cinquestelle. Il centrosinistra spaccato in due difficilmente potrà evitare una sconfitta alle regionali. Alessandra Todde – ex viceministra, vicepresidente del M5S e ora deputata – è disposta a guidare una coalizione per poi trovarsi all’opposizione nel Consiglio regionale sardo? C’è chi ipotizza che l’operazione Soru portata a estreme conseguenze dal suo protagonista, sia anche un modo per indurre Todde a rinunciare. In questo caso sarebbe tutto da rifare. In ogni caso, è opinione di Massimo Zedda, «animare il dibattito, se poi si ritrova una sintesi, genera sempre consenso»

Il centrodestra

Di certo chi beneficia dei guai nel Campo largo è il centrodestra. Secondo quanto trapelato, i segretari dei partiti maggiori (Meloni, Salvini Tajani) potrebbero vedersi oggi stesso e definire i nomi dei candidati delle cinque Regioni al voto. (ro. mu.)

