Villaputzu.
27 febbraio 2026 alle 00:42

Guado sul fiume, riapertura imminente  

Corsa contro il tempo per riaprire domani il guado rialzato sul Flumendosa. Le ruspe sono in azione da alcuni giorni e, come ha spiegato il sindaco di Villaputzu Sandro Porcu il percorso potrà essere riaperto al traffico forse già qeusta sera. Una riapertura importante anche in vista del grande appuntamento del Carnevale Sarrabese in programma a Villaputzu domenica.

Il guado è chiuso dallo scorso 18 gennaio, in seguito all’ingrossamento del Flumendosa e al continuo e persistente maltempo. In questi 40 giorni i cittadini sono stati costretti a percorrere 40 chilometri (tra andata e ritorno) per raggiungere Villaputzu anziché cinque. Un esborso extra solo in carburante di mezzo milione di euro. Nel frattempo i lavori per sistemare il ponte di ferro sono fermi e la Città Metropolitana sta ancora approfondendo le carte per decidere se estromettere oppure no la ditta che due anni fa si è aggiudicata l’appalto. (g. a.)

