Guado sul fiume, progetto (quasi) pronto 

Blocchi prefabbricati in calcestruzzo con quattro bocche per il deflusso dell’acqua, della terra compattata e livellata, la possibilità di guardrail rimovibili. Sarà così la “pista” (e non strada) che dovrebbe consentire di guadare il Flumendosa in sicurezza e togliere Villaputzu dall’isolamento in cui è piombato dallo scorso 8 dicembre (giorno della chiusura improvvisa del ponte di ferro con una contestatissima ordinanza delle Provincia). La realizzerà il Comune di Villaputzu «nel più breve tempo possibile» ma «teniamo presente che non è semplice, stiamo parlando di un intervento sul letto del fiume più importante della Sardegna».

L’assemblea

Lo ha spiegato ieri sera il sindaco di Villaputzu Sandro Porcu nel corso di una nuova assemblea popolare convocata nell’aula consiliare di via Da Vinci per fare il punto della situazione. Lo ha spiegato senza risparmiare frecciate alla Provincia del Sud Sardegna: «Loro hanno detto che non hanno competenze e che quel lavoro non lo fanno, neanche noi le abbiamo ma ce ne assumiamo le responsabilità». Duecentomila euro i soldi a disposizione (soldi che la Provincia ha girato al Comune): «Il progetto realizzato dai nostri tecnici - chiarisce Porcu - è pronto, mancano alcuni pareri da parte di altri enti che ci auguriamo arrivino entro pochi giorni. Stiamo interloquendo con il Genio civile. Abbiamo anche individuato la ditta che realizzerà il guado, il materiale lo ha già a disposizione. Arriverà da fuori Sardegna. La durata dei lavori è di dieci giorni».

La viabilità

Da capire ancora se si procederà a senso unico alternato (molto probabile) e se potranno transitare i pullman e i mezzi pesanti (meno probabile): «Sono valutazioni - aggiunge Porcu - che stiamo facendo in queste ore. Se tutto andrà come deve andare, entro maggio il progetto definitivo sarà pronto ed entro metà giugno i lavori saranno terminati».

Il comitato

Pronto a combattere per accelerare le soluzioni (quella immediata del guado, quella meno immediata di un altro svincolo e quella a lungo termine di un nuovo ponte) il comitato presieduto da Antonio Congiu: «Sono ottimista ma anche realista conoscendo la lentezza della pubblica amministrazione. Siamo al fianco del Comune e di tutti i cittadini della zona. Stiamo preparando striscioni da posizionare nei punti sensibili del territorio con la richiesta di un nuovo ponte per il Sarrabus. Tutti si devono rendere conto che stiamo vivendo una situazione da terzo mondo e che non si può continuare così. E tra poco arrivano i turisti».

