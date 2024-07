Guado, serve un’accelerata 

Premere sull’acceleratore per far sì che il guado sul Flumendosa sia pronto (e percorribile) già a settembre. Lo sta facendo da tempo il sindaco di Villaputzu Sandro Porcu con una serie di serrate interlocuzioni e, adesso, anche con un’ordinanza diretta al responsabile del settore tecnico del Comune di Villaputzu affinché «attivi ogni procedura necessaria per la realizzazione con urgenza degli interventi per l’attraversamento in guado dell’alveo del Flumendosa». C’è anche un termine temporale: «Si provveda all’adozione delle conseguenti misure necessarie – si legge sempre nel documento - per l’approvazione del progetto esecutivo delle opere entro e non oltre il 30 agosto 2024 per consentire l’immediato avvio e conclusione degli interventi».

L’isolamento

Per il primo cittadino, dal momento che Villaputzu è isolata da quando il ponte in ferro è stato chiuso dalla Provincia del sud Sardegna «è necessaria – viene riportato nell’ordinanza - l’adozione di misure di carattere straordinario e preventivo a tutela della salute dei cittadini di Villaputzu, finalizzate a garantire agevoli e rapidi collegamenti per i mezzi di soccorso, nonché l’accesso ai servizi sanitari ospedalieri ubicati a Muravera, anche per la categoria di utenze alle quali attualmente è impedita la mobilità», e cioè mezzi agricoli, biciclette e scooter. «Si tratta – spiega Porcu – di un atto per accelerare la procedura su tutti i fronti e anche di una sorta di pieni poteri agli uffici».

Al lavoro

La progettazione e i lavori per la realizzazione del guado sono stati affidati alla Frida Costruzione di Tortolì lo scorso 9 luglio per un importo di 137mila euro attraverso la formula dell’appalto integrato. Affidamento che è stato possibile grazie alla delibera della Regione che ha delegato il Comune mettendo a disposizione 200mila euro. La ditta lo scorso 22 luglio ha consegnato il progetto esecutivo che ora, appunto, è nelle mani del Comune. Solo dopo il via libera definitivo potranno iniziare i lavori.

Nel frattempo il letto del fiume in secca – quello dove stanno transitando gli automobilisti tra buche e polvere – è stato spianato con dei mezzi meccanici. Sarà invece effettuato subito dopo Ferragosto il sopralluogo da parte dell’assessore regionale ai Lavori Pubblici Antonio Piu per verificare la fattibilità di uno svincolo definitivo nella nuova 125 in località Sant’Angelo.