Guado rialzato sul fiume, affidati i lavori 

Affidamento diretto alla Frida Costruzioni di Tortolì per la realizzazione del guado rialzato sul Flumendosa. È la strada che ha deciso di percorrere l’amministrazione comunale - dopo la delibera della Giunta regionale che indicava, appunto, il Comune come soggetto attuatore - per accorciare i tempi di un’opera che dovrebbe risolvere i problemi dell’isolamento in cui è piombato Villaputzu dal giorno della chiusura del ponte di ferro. Sia la progettazione che i lavori sono stati affidati per un importo di 137mila euro.

Il sindaco

«Si tratta di un appalto integrato - ha spiegato il sindaco Sandro Porcu - che consentirà di accorciare i tempi di esecuzione. Un passaggio fondamentale per dotare il paese di una viabilità alternativa provvisoria ma sicura che consenta alla popolazione dell’intero Sarrabus di muoversi liberamente e di poter raggiungere i tre Comuni vicini in tempi brevi». Porcu aggiunge che «l’ufficio tecnico si era già portato avanti da tempo»; ecco dunque «l’affidamento contestuale di progetto e lavori». Non manca una frecciata alla Provincia del Sud Sardegna: «Ricordiamo ancora una volta che non sarebbe spettato al Comune fare questo lavoro, era una soluzione già prevista nella conferenza di servizi del 2021. Noi comunque oggi ci prendiamo questa grossa responsabilità perché i cittadini non meritano tutto quello che hanno subito sino ad oggi». Sono stati diversi e tutti molto duri, da quando il ponte è stato chiuso all’improvviso lo scorso 8 dicembre, gli scontri tra Comune e Provincia.

L’opera

Il guado in blocchi di calcestruzzo poggiati per terra (senza cemento) dovrebbe essere percorribile tra fine agosto e i primi di settembre. Sono quaranta, infatti, i giorni a disposizione della ditta dal momento del verbale di consegna per portare a termine i lavori: dieci per il progetto esecutivo e altri trenta per l’opera vera e propria. C’è poi da capire se sarà percorribile solo a senso unico alternato (come è probabile) e se i mezzi pesanti (compresi i pullman) potranno transitare oppure no. Nel frattempo il letto del fiume in secca - quello dove stanno transitando gli automobilisti tra buche e polvere - sarà spianato con dei mezzi meccanici.

La Regione

Nei prossimi giorni l’assessore regionale ai Lavori Pubblici Antonio Piu («Ancora un grazie a lui e alla Giunta - ripete Porcu - per la variazione al bilancio e la delega al nostro Comune») effettuerà un sopralluogo insieme ai responsabili dell’Anas per verificare la fattibilità di uno svincolo definitivo nella nuova 125 in località Sant’Angelo. Svincolo che, in ogni caso, dovrebbe essere realizzato in via provvisoria con un milione di euro. Più complicata la costruzione di un ponte nuovo di fianco a quello attuale: ma è anche questo, in prospettiva futura, che chiedono i cittadini.

