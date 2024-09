Guado, in arrivo i tubi dalla Toscana 

Il primo dei cinque autoarticolati che trasporta i tubi in calcestruzzo dal peso di 150 quintali ciascuno prodotti in Toscana si è imbarcato da Livorno per raggiungere Olbia e quindi Villaputzu. Sono i tubi di forma quadrata - nove in tutto - per la realizzazione del guado provvisorio sull’alveo del Flumendosa. L’opera da 200mila euro (fondi regionali) per una lunghezza di 54 metri dovrebbe scongiurare l’isolamento del paese durante la stagione delle piogge. Tutti e cinque gli autoarticolati dovrebbero raggiungere Olbia nei prossimi giorni e quindi Villaputzu martedì 1° ottobre. Da quel momento altre tre settimane per posizionarli e ultimare i lavori.

Il Comune

«Nonostante non fosse compito nostro e soprattutto non fosse responsabilità nostra - rimarca il sindaco di Villaputzu Sandro Porcu - abbiamo preso l’impegno di realizzare un guado rialzato per alleggerire il peso della chiusura del ponte. Ci siamo presi una grossa responsabilità visto la totale inerzia e inaffidabilità dell’ente che se ne sarebbe dovuto in realtà fare carico», cioè la Provincia del Sud Sardegna. Porcu rivendica il fatto di aver ottenuto rapidamente la delega e il finanziamento. «Il nostro ufficio - aggiunge - in tempi record è riuscito ad affidare la progettazione e la realizzazione dei lavori. Abbiamo concluso positivamente una conferenza di servizi non semplice per avere tutte le autorizzazioni e i pareri».

L’opposizione

Ma le polemiche non mancano. Il gruppo di minoranza Villaputzu Futura guidato da Mimmo Solina e Stefano Pili, sottolinea i ritardi e, soprattutto, la mancanza di comunicazioni ufficiali sull’evolversi della situazione: «Negli appalti pubblici - dice Pili - è normale un po’ di ritardo ma i cittadini che tutti i giorni transitano lì meritano almeno una spiegazione, delle giustificazioni e soprattutto delle scuse». Affermazioni che Porcu respinge al mittente: «Anche la minoranza - dice - dovrebbe chiedere scusa ai cittadini per non aver mai speso una sola parola nei confronti di chi ha creato questo enorme problema. Invece, anziché sostenerci in questa battaglia, ha preferito scagliarsi contro l’amministrazione perché politicamente questa situazione faceva comodo».

I chiaramenti

Porcu chiarisce anche che «i tubi in calcestruzzo sono stati prodotti in Toscana perché in Sardegna le uniche due ditte qualificate non li avrebbero consegnati prima di ottobre. Si tratta di un progetto complicato che ha a che vedere con calcoli idraulici e statici precisi e puntuali». I tubi, tra l’altro, devono essere progettati per reggere la pressione dell’acqua anche col fiume in piena. Intanto per il 1° ottobre è in programma un vertice al quale prenderanno parte anche i Comuni di Muravera e San Vito per inserire il guado all’interno del piano di protezione civile.

