Guado chiuso, l’odissea di studenti e lavoratori 

Disagi anche per le scuole del Sarrabus con la chiusura del guado rialzato in seguito all’ingrossamento del Flumendosa tra Muravera e Villaputzu. E così la dirigente dell’istituto comprensivo Cala Atzeni che comprende, appunto, le scuole di Muravera, San Vito e Villaputzu, ha spostato gli uffici della segreteria (la sede è a Villaputzu) anche a Muravera: «Con la finalità di mitigare il disagio per gli spostamenti verso la segreteria della sede di Villaputzu», viene riportato nella circolare, «il personale amministrativo eseguirà i turni nelle due sedi di via Nazionale a Villaputzu e viale Rinascita a Muravera. Pertanto l’utenza è invitata a recarsi nella sede di preferenza».

I percorsi alternativi

Il provvedimento, per ora, è valido sino al 31 gennaio, è verosimile però che il guado resti chiuso almeno sino ai primi di febbraio (se non oltre in caso di ulteriori piogge). I livelli del fiume, infatti, per quanto più bassi, non consentono al momento l’intervento per il ripristino della viabilità alternativa.I cittadini del Sarrabus dallo scorso 18 gennaio per raggiungere Villaputzu (e viceversa) sono infatti costretti a fare il giro da Quirra per un percorso – tra 125 Var e vecchia orientale – di 17 chilometri a tratta. Con un’ulteriore criticità: la nuova 125 è vietata ai mezzi agricoli, alle bici e ai motocicli di cilindrata inferiore ai 150. Disagi a non finire, ovviamente, anche per gli studenti dell’istituto superiore Dessì (sede a Villaputzu e a Muravera) e per le centinaia di lavoratori che ogni giorno, più volte al giorno, sono costretti a fare la spola tra Muravera, San Vito e Villaputzu.

La decisione attesa

Nel frattempo la Città Metropolitana di Cagliari (ente che ha la competenza sul ponte) non ha ancora preso una decisione nei confronti dell’impresa siciliana che sta (o, perlomeno, dovrebbe) ristrutturando il vecchio ponte di ferro. I lavori, infatti, procedono a rilento: in due anni o poco meno l’avanzamento è di circa il venti per cento. Motivo per il quale il sindaco di Villaputzu Sandro Porcu nei giorni scorsi ha chiesto alla Città Metropolitana di mandare via l’impresa e sostituirla immediatamente con un’altra. Una decisione che, in base anche ai chiarimenti che fornirà l’impresa siciliana, dovrebbe essere presa entro questa settimana.

