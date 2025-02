Guadi chiusi e crolli in centro 

Con il maltempo che imperversa nel Comune di Uta e l’allerta meteo diramata nella giornata di sabato, rimangono chiusi in via precauzionale i guadi di Sant’Ambrogio e Bau Arena (in accordo con il Comune di Decimomannu).

La Compagnia barracellare di Uta, oltre a monitorare costantemente la situazione dei due canali fluviali, ha abbassato la sbarra di accesso ai due passaggi in base all’ordinanza comunale. Un’azione preventiva, anche se ancora non registrano criticità importanti.

A Siliqua, i guadi di Su ponti de sa Mitza e Bausonà, rimangono ancora aperti, ma vengono costantemente tenuti sotto controllo dai volontari della protezione civile. Nel centro abitatosi è verificato un crollo di calcinacci da un’abitazione abbandonata nel corso Repubblica. L’area e stata messa in sicurezza con delle transenne. (a. cu.)

