Guadalupi “sgrida” l’Hermaea: si può dare di più 

Olbia. Per fare un bilancio, Dino Guadalupi non aspetta di chiudere l’anno: nel 2023 l’Hermaea Olbia dovrà affrontare ancora l’Offanengo, sabato in trasferta, e il Picco Lecco il 28 dicembre in casa. Ma il coach picchia giù duro per evitare che la situazione degeneri.

Salto di qualità

«È da tanto che sottolineo la necessità di fare uno step qualitativo», spiega l’allenatore delle galluresi, che domenica al GeoPalace hanno perso al tie-break lo scontro diretto con la cenerentola Costa Volpino, e dopo 13 giornate e cinque sconfitte consecutive si ritrovano al penultimo posto del Girone B della A2 femminile di volley con 11 punti, a -8 dalla poule promozione che vale la salvezza diretta. «Nessuno a inizio campionato aveva detto che arrivarci sarebbe stato semplice, ma facendo questo tipo di cammino è ancora più difficile, e mano mano che le partite scorrono diventa sempre più complicato, anche se nella seconda fascia siamo tutti là accrocchiati in pochi punti e una partita può cambiare le nostre sorti», dice poi Guadalupi. «Però il trend, di prestazione e di atteggiamento, ci deve mettere in allarme: le sconfitte possono demoralizzare, ma si deve lottare con coraggio, perché i punti serviranno anche dopo, che sia poule promozione o salvezza», aggiunge il 47enne allenatore brindisino, alla terza stagione a Olbia.

Il prossimo impegno

Sabato contro l’Offanengo, reduce dal successo sulla capolista Macerata, non sarà una passeggiata. Ma Guadalupi insiste: «Sovvertire i pronostici può capitare, per questo dico che non serve stare a guardare gli obiettivi: il cammino è lungo, ma se vogliamo avere la possibilità di giocare una buona poule dobbiamo prepararci con queste partite e queste settimane di allenamento. A volte l’avversario è più forte e perdo perché è più bravo di me, ma la sensazione oggi è che non sia questo il nostro livello e le ragazze ne sono consapevoli, perché finiamo le partite sapendo che possiamo fare di più».

