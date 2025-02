Guadalupi: «olbia non accontentarti» 

Olbia. L’Hermaea riparte dal Casalmaggiore. La formazione lombarda, terzultima nel Girone A al termine della regular season, sarà la prima avversaria delle olbiesi nella Pool Salvezza della A2 femminile di volley, al via sabato in trasferta.

Settima con 26 punti nel Girone B, la squadra di Dino Guadalupi parte da seconda in classifica con 12 lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione. Ma il coach delle galluresi avverte: «Nello sport senza un obiettivo chiaro che spinge verso la giusta tensione nella preparazione della gara si rischia di regredire. Per questo la testa dev’essere rivolta a un miglioramento costante e a rimanere nella parte alta della classifica, anche perché di fronte avremo avversari che lotteranno con motivazioni forti». Nelle 10 giornate della poule salvezza le biancoblù giocheranno, tra andata e ritorno, contro le ultime cinque del Girone A, racchiuse tra i 19 punti di Imola e Pisa e gli 11 di Mondovì. Avversari più distanti dal traguardo e per questo più agguerriti. «Molte si sono inoltre rinforzate sul mercato, per cui non saranno le stesse della prima parte del campionato», sottolinea Guadalupi, al quarto anno a Olbia.

Le rivali

«Casalmaggiore, Imola, Pisa, Lecco e Mondovì», aggiunge l’allenatore dell’Hermaea a proposito delle antagoniste, «sono squadre con caratteristiche diverse tra di loro, da studiare e inquadrare tutte con la stessa attenzione. Dal canto nostro, proveremo a chiudere prima possibile il discorso salvezza cercando di tenere alto il livello agonistico e migliorando l’attacco: per il resto non posso lamentarmi, nel muro difesa e nella fase break abbiamo avuto sempre un rendimento altissimo».

Rimpianti

Peccato per la poule promozione, sfumata a due turni dalla fine. «È stata una stagione regolare con fasi diverse», spiega. «All’inizio abbiamo stentato, vuoi perché il rendimento di alcune giocatrici è stato influenzato da diversi problemi, vuoi perché siamo arrivati al campionato indietro rispetto a chi aveva iniziato la preparazione prima, per cui abbiamo dovuto rincorrere, ma alla fine del girone d’andata», aggiunge il tecnico brindisino, «il gap era colmato ed eravamo il linea con l’obiettivo». In campo, però, ci sono anche gli avversari. «E a un certo punto abbiamo finito per dipendere dai risultati degli altri in un girone molto livellato per le squadre che avevano il nostro stesso obiettivo. In altri anni», conclude Guadalupi, «con lo stesso numero di vittorie che abbiamo collezionato quest’anno ce l’avremmo fatta».

