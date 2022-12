«Guadagnini si dimetta» 

Ricapitolando: per martedì 13 dicembre il consigliere Daniele Mele aveva indetto una manifestazione davanti alla sede dell’Agenzia regionale per le politiche abitative. La convocazione era stata resa nota sui social per raccogliere il maggior numero di adesioni. Successivamente è stato convocato da Guadagnini un incontro, da tenersi il giorno prima, davanti alla stessa sede. Convocazione per la quale anche l’assessore alle Politiche per la casa Piero Porcu ha lamentato di non esser stato informato. In una nota congiunta, i tre esponenti di Patto civico e Lega affermano che «quanto accaduto nei giorni scorsi è gravissimo e lesivo delle prerogative e diritti dei componenti della commissione consiliare. Restituisce la misura della spregiudicatezza e sfrontatezza del suo presidente e dei colleghi consiglieri di maggioranza che hanno partecipato all'incontro. Non è questo il modo corretto di affrontare un tema delicato come quello di Area che richiederebbe a livello comunale la massima condivisione».

Da richiesta di diritti acquisiti a scontro politico e richiesta di dimissioni il passo non è breve, a meno che a fronteggiarsi non siano formazioni contrapposte.

Lo scontro

I consiglieri comunali della coalizione di centrodestra hanno infatti chiesto le dimissioni del presidente della seconda commissione consiliare Giacomo Guadagnini. Secondo Daniela Garau, Daniele Mele e Monica Atzori. il presidente avrebbe «riunito la commissione davanti alla sede cittadina di Area, senza rispettare le procedure e escludendo dalla convocazione alcuni componenti della commissione stessa».

Ricapitolando: per martedì 13 dicembre il consigliere Daniele Mele aveva indetto una manifestazione davanti alla sede dell’Agenzia regionale per le politiche abitative. La convocazione era stata resa nota sui social per raccogliere il maggior numero di adesioni. Successivamente è stato convocato da Guadagnini un incontro, da tenersi il giorno prima, davanti alla stessa sede. Convocazione per la quale anche l’assessore alle Politiche per la casa Piero Porcu ha lamentato di non esser stato informato. In una nota congiunta, i tre esponenti di Patto civico e Lega affermano che «quanto accaduto nei giorni scorsi è gravissimo e lesivo delle prerogative e diritti dei componenti della commissione consiliare. Restituisce la misura della spregiudicatezza e sfrontatezza del suo presidente e dei colleghi consiglieri di maggioranza che hanno partecipato all'incontro. Non è questo il modo corretto di affrontare un tema delicato come quello di Area che richiederebbe a livello comunale la massima condivisione».

La replica

Una volta saputo della richiesta delle sue dimissioni il presidente Guadagnini non si è sottratto allo scontro: «Innanzitutto la richiesta di dimissioni va presentata nella sede competente, ovvero in commissione. Affermo già da adesso che se le motivazioni verranno giudicate valide non avrò alcun problema a dimettermi». Poi aggiunge: «Per la giornata di lunedì 12 la commissione era convocata per le 12 e si è regolarmente riunita. Però, dopo un confronto telefonico con alcuni consiglieri della maggioranza e tenuto conto della gravità della vertenza con Area, abbiamo deciso di vederci alle 9, presso la sede, insieme anche ad alcuni cittadini per manifestare il nostro disappunto. Pur non chiarendo perché alla fine non si è deciso di aderire direttamente alla manifestazione già convocata per martedì, che secondo l’opposizione avrebbe mostrato un’unità d’intenti ad Area e ai cittadini, Giacomo Guadagnini chiude il suo intervento ribadendo che «le critiche ad Area arrivate dai consiglieri della maggioranza e dell’opposizione sono identiche, il che mi porta a pensare che la richiesta delle mie dimissioni siano chieste esclusivamente per lesa maestà, ovvero per non aver fatto condurre da soli a loro questa battaglia».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata