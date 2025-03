Guadagnini ko, niente Mondiale 

A una settimana dallo start, il Gp della Sardegna, 4ª tappa del mondiale Fmi di Motocross, perde l’italiano più quotato della classe regina MxGp. Mattia Guadagnini, quasi 23enne pilota della Ducati, venerdì è caduto durante un allenamento al crossodromo “Le Dune” di Riola Sardo, che ospiterà la gara iridata, ed è stato immediatamente trasportato all’ospedale di Oristano, dove gli esami strumentali hanno evidenziato 6 fratture costali e numerose escoriazioni. Dopo alcuni giorni di ricovero dovrà osservare un periodo di convalescenza ed è certo che salterà la gara italiana. Al via ci saranno i protagonisti della lotta iridata, su tutti Gajser, Febvre e Renaux, ma sarà un peccato non vedere il portacolori tricolore, sinora 4º in Argentina, 9º in Spagna e 7º nell’MxGp d’Europa, in Francia.

A Riola Sardo allenamenti e preparativi proseguono: sabato e domenica - col poker MxGp, Mx2, Wmx e Emx125 - si disputano le gare più importanti di tutta la stagione.

