«Guadagni ridotti, ecco perché noi non aderiamo»  

Rivenditori di abbigliamento, di elettronica e qualche “solista” come una parafarmacia. Per il resto del commercio il Black Friday non esiste, eppure per certi settori sarebbe il tempo di provarci. Matteo Mura, dalla Caffetteria del Largo, inorridisce: «Non nei bar: se faccio anche il minimo sconto sul cappuccino, perdo interamente il guadagno. Questa promozione non ha alcun senso se i margini sono stretti».

Ci si riprova all’Istituto ottico sardo in via Azuni, che esiste dal 1949: «Mai fatto il Black Friday, ci stiamo affacciando ma sul web», premette Antonio Pasella, «e comunque preferiamo concentrarci sull’offerta natalizia. E poi si deve stare attenti: vendi tanto a poco prezzo, e dopo che hai saturato il mercato vendi meno».

Ce lo faranno, uno sconto, in gioielleria? «Abbiamo pezzi unici selezionati, per nostra scelta ultimi arrivi e tutti in negozio», premette Danila Argiolas della gioielleria Savona nel Largo: «Se partecipiamo al Black Friday, poi non ci resterebbe nulla da vendere. Però sì, nella settimana in cui si fa, il movimento è assai inferiore». Nel ristorante Corso Dodici strabuzzano gli occhi: «A differenza di altri settori», osserva Michele Turtu, un dipendente, «nel nostro settore il margine di guadagno è bassissimo perché la materia prima costa moltissimo». Insomma, sarebbe troppo “black”.

