Gryazin completala rimonta vincente 

A parità di forature, il più forte è Nikolay Gryazin. Sulla Skoda Fabia Rs Rally2, con l’assistenza di Aleksandrov Kostantinos, è stato il 25enne figlio d’arte moscovita (che guida anche nel Wrc-2) ad aggiudicarsi il Rally dei Nuraghi e del Vermentino, prova tricolore. Dovrà trovare lo spazio in casa per il trofeo (magari a quello vinto nel 2022) che gli è stato consegnato in virtù non delle quattro speciali vinte su sei ma dei 45”8 di vantaggio sul pluricampione italiano Paolo Andreucci (con Rudy Briani) e dei 57”2 su Alberto Battistolli e Simone Scattolin, tutti sulla medesima vettura. Nel Rally Moderno, ottimi quarti Giuseppe Dettori e Carlo Pisano su Skoda Fabia Evo dell’Autoservice Sport (prima tra le Scuderie). Settimi, a circa 40” dagli altri galluresi, Nicola Tali e Massimiliano Frau (Skoda Fabia Evo), non fortunato con una foratura. «Una grande gara. Non è stato facile dopo la foratura nella prima speciale, ma abbiamo spinto molto per recuperare il gap con Paolo Andreucci, che è molto veloce. Poi ha bucato pure lui e io ho accumulato un vantaggio ma mi ha spaventato forare di nuovo nell’ultima speciale, però non è stato un problema», ha commentato Gryazin. Soddisfatti gli organizzatori della Rassinaby, con il prezioso sostegno della Regione.

