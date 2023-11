Grutas, un formaggio da oscar: al caseificio il premio Alberini 

Al caseificio Gruthas di Urzulei il prestigioso premio Alberini. All'azienda fondata da Giuseppe Arba, è andato il riconoscimento per le «attività artigianali che, da lungo tempo, offrono alimenti di produzione propria, lavorati con ingredienti di qualità eccellente e tecniche rispettose della tradizione del territorio, del codice etico e delle norme vigenti.» Solo 58 attività in tutta Italia sono state premiate, il caseificio è l'unico in Sardegna. Domenica la delegazione ogliastrina dell'Accademia italiana della Cucina ha consegnato la pergamena. «É una grande soddisfazione per noi - ha detto l'accademico Raffaele Sestu - ci occupiamo di promuovere le eccellenze del territorio. E Gruthas è stato riconosciuto come tale». (f. me.)

