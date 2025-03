Gruppo unico Pd in Consiglio: «Puntiamo a vincere in città» 

Alle ultime elezioni comunali, nel 2021, hanno corso sparpagliati in tre liste civiche, tra i banchi dell'opposizione si sono seduti separati, ora tornano (formalmente) uniti e annunciano la sfida di governare la città, in mano al centrodestra da oltre vent'anni (con l’interruzione della giunta Giovannelli). Fine del civismo, i sei consiglieri dem hanno costituito il gruppo unico del Partito Democratico in Consiglio comunale, capogruppo Ivana Russu, forte del successo ottenuto alle urne in città. «L’unità del gruppo mancava da dodici anni ed è arrivato il momento di fare opposizione con ancora più forza per contrastare l'idea di sviluppo della città che ci viene proposta da vent'anni di centrodestra: abbiamo una grande responsabilità in questa città dove è vietato dissentire e dove si pensa all'interesse di pochi a discapito di quello collettivo», ha esordito Russu, elencando quelli che considera i risultati a lungo termine della gestione ventennale, dall’emergenza abitativa alla microcriminalità fino all'aumento delle povertà. «Ci prepariamo alle prossime elezioni comunali, previste tra due anni: dopo aver vinto in Regione, a Sassari, Cagliari e Alghero, puntiamo sull'imminente tornata di Nuoro e poi su Olbia, dove metteremo cuore e testa per la conquista della città», ha detto il presidente regionale del PD e vice presidente della Regione, Giuseppe Meloni, che, ieri, insieme al segretario cittadino, Pietro Spano, ha partecipato alla conferenza stampa in cui i dem hanno presentato la nuova fase politica.

