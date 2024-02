Gruppo Thurpos, la Pro Loco apre le porte a bimbi e giovani 

Sono aperte le iscrizioni per il gruppo Thurpos Pro Loco e per la “Iscola de ballu sardu oroteddesu”. L’invito è rivolto ai più giovani. Organizza la Pro Loco con il patrocinio del Comune di Orotelli.

I bambini e ragazzi tra i 3 e i 16 anni possono iscriversi al gruppo Thurpos Pro Loco, mentre dai 6 ai 14 anni alla scuola di ballo sardo orotellese. Solamente i nuovi iscritti dovranno inviare un messaggio via Whatsapp al numero 3662516442 indicando nome, cognome, età del partecipante per ricevere la modulistica per l'iscrizione. Adesioni sino all’8 marzo. La quota di partecipazione è di 10 euro per il primo mese di frequenza. (g. pit.)

RIPRODUZIONE RISERVATA