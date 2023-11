Gruppo Thalasai, successo in Svizzera 

Per una giornata il gruppo folk Thalasai è stato l’ambasciatore della Sardegna in Svizzera. I ballerini, accompagnati dal suonatore Fabrizio Madeddu di Noragugume, si sono esibiti nella manifestazione promossa dal circolo dei sardi di Ginevra. Grande gioia da parte degli oltre 200 presenti, tra cui tanti emigrati di vecchia e nuova generazione, compresi numerosi sedilesi. I componenti del gruppo hanno ricevuto gli applausi esibendosi con i balli della tradizione. L’accoglienza è stata calorosa a partire dalla presidente del circolo, Lorenzina Zuddas di Dolianova, e del vice console italiano Calogero Massimiliano Caputo. Soddisfatti anche gli oltre 20 ballerini del gruppo Thalasai. Nato nel 2017, è presieduto da Roberto Porcheddu, con vice presidente e capogruppo Raffaele Nieddu, segretario Giuseppe Putzolu, cassiera Stefania Sanna. ( s. c . )

