Gruppo social sulla storia del paese 

Un gruppo su Facebook dedicato a preservare la storia, la cultura e le tradizioni di Pabillonis.

Era il 2014 qaundo Caterina Lisci, pabillonese emigrata in Grecia, ha fondato il gruppo Fb “Sa Bidda dei Pingiadasa”. Da anni residente a Patrasso con il marito Kostas Tsavlis e i figli Roberta e Giorgio, Caterina ha mantenuto saldi i legami con il suo paese d'origine, ritornandovi almeno una volta l'anno per riconnettersi alle radici. Questo legame ha ispirato la creazione del gruppo dedicato al suo paese. Il nome del gruppo corrisponde all’italiano “Il paese delle pentole”, per via della centenaria tradizione ceramista di questa zona della Sardegna. «Il gruppo è stato creato senza un obiettivo particolare e poi l’ho messo da parte - racconta la donna - solo quest’anno ho deciso di invitare qualcuno ad iscriversi».

La risposta è stata positiva: attualmente, conta circa 420 iscritti, principalmente adulti sopra i cinquant’anni, con una crescente base di follower e oltre 80 pubblicazioni da metà settembre a oggi su storie e fotografie della Pabillonis che fu. «Credo che stia funzionando. Dalla pagina non mi aspetto altro che coinvolgere gli iscritti nel dialogo, incoraggiarli a pubblicare e, magari, a recuperare mestieri perduti nel tempo, come è accaduto con i ceramisti», sostiene Caterina. È convinta che la storia del suo paese nativo sia da conoscere: «L’arte della ceramica, dei cestini, dei mattoni in terra cruda. Tutti questi prodotti per molto tempo sono stati portati dal paese in tutta la Sardegna, e oltre, creando economia». (g. g. s.)

