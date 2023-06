Il gruppo folk “Serpeddì” di Sinnai partecipa da oggi al 3 luglio a Praga al concorso internazionale “Orbis Praha”. Oggi l’incontro in Municipio per la cerimonia di apertura del festival. Il gruppo Serpeddì, diretto da Alessio Pilloni, animerà la messa mattutina di luglio nel duomo di Praga dedicato a San Vito e San Venceslao. Verranno proposti i canti religiosi “Babbu nostu” e “Sa Missa est accabbada”, assieme alle altre formazioni corali specializzate in brani sacri.

