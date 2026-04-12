Gruppo San Michele torna in corsa 

Prima escluso, poi riammesso. Il gruppo San Michele è di nuovo in corsa per aggiudicarsi la gestione di Casa Letizia, la comunità integrata per anziani che si trova a Perdasdefogu. Il pasticcio amministrativo sulla gara per la gestione della struttura comunale è stato sottoposto all’attenzione dei giudici della seconda sezione che hanno riabilitato il raggruppamento temporaneo di imprese, costituito dal gruppo San Michele (sede a Reana del Rojale, in provincia di Udine) e dalla cooperativa San Martino di Arzana e assistito dall’avvocato Giovanni Spataro, che aveva impugnato il provvedimento di esclusione determinato dalla commissione di gara.

Secondo i giudici del Tribunale amministrativo, l’atto di esclusione è da censurare perché, fra gli altri motivi, è emersa una «carente indicazione da parte della commissione dei profili valutati». Il ricorso è stato intentato contro il Comune di Perdasdefogu (avvocato Massimo Lai), l’Unione dei Comuni della Valle del Pardu e dei Tacchi e nei confronti della cooperativa sociale Aldia di Pavia, l’altra società in gara e gestore uscente, queste ultime realtà non costituite in giudizio. (ro. se.)

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