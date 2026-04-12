VaiOnline
Perdasdefogu.
13 aprile 2026 alle 00:35

Gruppo San Michele torna in corsa 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Prima escluso, poi riammesso. Il gruppo San Michele è di nuovo in corsa per aggiudicarsi la gestione di Casa Letizia, la comunità integrata per anziani che si trova a Perdasdefogu. Il pasticcio amministrativo sulla gara per la gestione della struttura comunale è stato sottoposto all’attenzione dei giudici della seconda sezione che hanno riabilitato il raggruppamento temporaneo di imprese, costituito dal gruppo San Michele (sede a Reana del Rojale, in provincia di Udine) e dalla cooperativa San Martino di Arzana e assistito dall’avvocato Giovanni Spataro, che aveva impugnato il provvedimento di esclusione determinato dalla commissione di gara.

Secondo i giudici del Tribunale amministrativo, l’atto di esclusione è da censurare perché, fra gli altri motivi, è emersa una «carente indicazione da parte della commissione dei profili valutati». Il ricorso è stato intentato contro il Comune di Perdasdefogu (avvocato Massimo Lai), l’Unione dei Comuni della Valle del Pardu e dei Tacchi e nei confronti della cooperativa sociale Aldia di Pavia, l’altra società in gara e gestore uscente, queste ultime realtà non costituite in giudizio. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Tennis

SINNER NUMERO 1

l Nello sport
Il conflitto

Libano, carri armati israeliani danneggiano mezzi della Sassari

Tensioni nelle aree in cui opera la Brigata sotto egida Onu «L’Idf ha distrutto le telecamere e imbrattato il cancello» 
Giuseppe Deiana
Regione

«Norme impugnate sulle Case di comunità: ma il Governo sapeva»

La maggioranza: c’era un accordo Truzzu (FdI): l’ennesimo pasticcio 
Varese.

Omicidio per debiti, un sardo in cella

Lui si difende: «Ho voluto difendere mio figlio». Nella rissa è morto un 30enne 
Il voto

L’Ungheria depone Orbán e premia Magyar

L’allievo spezza la lunga stagione di potere del maestro che ammette la sconfitta 
Monte Claro.

Solidarietà e salute, la carica dei mille

Screening gratuiti, pet therapy, aiuti ai poveri: folla tra gli stand del Lions Day 
Alessandra Ragas
La curosità.

Tra pennelli e colori: «Pittori per un giorno»

Al. Rag. RIPRODUZIONE RISERVATA