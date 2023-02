Gruppo Samag già in porto: «Gli operai del posto per noi una grande risorsa» 

Chiusa la longeva stagione della Compagnia portuale, la logistica nello scalo di Arbatax è griffata Samag. La holding ha scelto la controllata Air Ocean Cargo, società specializzata nella gestione delle spedizioni marittime, per sviluppare ulteriormente il progetto della logistica integrata con l’attività di terminalista nel porto d’Ogliastra. Tra le motivazioni che hanno spinto Samag a investire su Arbatax hanno giocato un ruolo importante la strategicità della collocazione geografica all’interno dei collegamenti nel Mediterraneo e la presenza di ampie banchine nelle quali sviluppare servizi terminalistici. «Non ultimo - puntualizza Claudio Torchia, direttore generale Samag Holding Logistics e consigliere di amministrazione di Air Ocean Cargo - la presenza di operai qualificati e risorse umane con esperienza nella gestione di servizi portuali e di sviluppo commerciale».

A oggi, a meno di un mese dall’ottenimento della licenza, Aoc all’interno del porto effettua i servizi di imbarco e sbarco per navi di linea e di carico e stivaggio di moduli metallici per conto di Saipem. «Un’operazione interessante per il sistema portuale sardo poiché l’implementazione di questo progetto - spiega Torchia - è in linea con i piani della Regione che ha stanziato risorse per lo sviluppo del porto. Ci aspettiamo che lo scalo possa sperimentare un aumento dei volumi di merci grazie al potenziamento della multimodalità. A noi l’operazione consentirà di incrementare i collegamenti logistici in entrata e del traffico portuale, ma ci auguriamo che di questi investimenti possa beneficiare anche il traffico di persone all’interno dello scalo stesso che alimenta buona parte di questi flussi».

Samag fa registrare risultati positivi e conferma l’impegno per un business responsabile con un fatturato di 305 milioni di euro nel 2022 (50 milioni Aoc), un indotto di oltre 6.000 unità - tra personale diretto e indotto - e la gestione di più di 120 impianti. «Lo scalo di Arbatax - conclude Torchia - si strutturerà, almeno per i prossimi 4 anni, come hub del Gruppo in Sardegna».