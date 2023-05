Gruppo religioso, altolà del vescovo 

Ad appena cinque mesi dalla messa al bando del gruppo pseudo-benedettino “Opera delle tre grazie di Maria” la scomunica del vescovo Monsignor Sebastiano Sanguinetti, capo della Diocesi di Tempio-Ampurias, si abbatte sulla “Chiesa di Dio Onnipotente”. Il breve documento ( datato 20 Maggio), con l’invito del Vescovo a parroci e sacerdoti a darne massima diffusione al fine di salvaguardare la buona fede dei fedeli e l’integrità della dottrina cristiana, lascia poco spazio ad interpretazioni: nel testo, diffuso dalla sede vescovile, si legge che “la sedicente Chiesa è fuori dalla Chiesa Cattolica e che“ i fedeli che aderissero ad essa o semplicemente la frequentassero si pongono al di fuori della comunione ecclesiale, con tutte le conseguenze del caso”. Movimento settario, che, sempre secondo la nota del Vescovo, “da avvisi pubblicitari sui social media risulta essere operativa ad Olbia, presso l’Hub Community di Via Perugia”.

Sconcerto in Comune

La notizia è giunta come un fulmine a ciel sereno sulla struttura comunale e ha destato sconcerto soprattutto perché, come subito precisato, il Community Hub non è mai stato sede della “Chiesa di Dio onnipotente” nè ha mai condiviso con questo alcun evento. Di fatto il decreto ha portato alla cancellazione dell’incontro, in programma ieri, organizzato dal gruppo Sales. Gruppo che fa capo all’Istituto Sales, fondato dallo psicoterapeuta cagliaritano Enrico Loria, un’ “associazione di fedeli che accompagna ed orienta gli interessati - si legge sul sito web - ad una maggiore conoscenza di sé e fornisce l’occasione per un sostegno psicospirituale” e che più volte si è riunita in città. Un unico incontro, al quale avrebbe dovuto partecipare lo psicoterapeuta, richiesto, in cambio dei crediti ottenuti, da un’iscritta al Community Hub.

«Forse si è creato un malinteso perché nel mio profilo facebook ho recentemente linkato a canti e pagine che si riferiscono alle rivelazioni della Chiesa citata nel decreto- riferisce Loria, raggiunto al telefono – io sono il referente del gruppo Sales che si occupa di incontri dove si parla liberamente di qualsiasi tema con accoglienza e il sostegno psicospirituale».

L’assessora alle politiche sociali, Simonetta Lai, chiarisce: «L’incontro previsto visto era frutto di una richiesta di una cittadina privata regolarmente iscritta al Community. Ci dispiace immaginare sia stata la scusa per trattare, in maniera arbitraria, determinati ”temi” e addirittura millantare, nelle pagine social, l’indirizzo di Via Perugia come propria sede operativa».