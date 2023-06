Gruppo Pd, via il vice De Luca «È una vendetta trasversale» 

Parole da far west: «Scalpo politico». E toni inquietanti: «Vendetta trasversale». L'elezione del nuovo ufficio di presidenza del gruppo alla Camera ha riaperto la lite nel Pd, dopo il trasferimento di Piero De Luca dal ruolo di vicepresidente a quello di segretario, seppur con deleghe pesanti: Pnrr, riforme e sicurezza.

Il nuovo assetto segue il cambio dei capigruppo - con l'arrivo di Francesco Boccia al Senato e Chiara Braga alla Camera - voluto alla segretaria Elly Schlein. Ma De Luca puntava a restare vicepresidente. La vicenda incrocia i complessi rapporti di Schlein con l'area riformista del partito e col governatore campano Vincenzo De Luca, padre di Piero. «È chiaro a tutti - ha scritto su Facebook Piero De Luca - che le logiche che hanno prevalso in questa vicenda, per quanto mi riguarda, non sono state fondate né su dinamiche politiche, né sulle competenze, ma risentono di scorie ancora non smaltite delle ultime primarie», nelle quali i De Luca hanno sostenuto Stefano Bonaccini. Insomma, «è una sorta di vendetta trasversale che non fa onore».

Il leader di Base riformista, Lorenzo Guerini, misurato per carattere e per ruolo - è presidente del Copasir - stavolta ha alzato i toni: «Non accetto i processi a un cognome», ha detto nell'assemblea del gruppo, «e non si cerchi uno scalpo politico». Sullo sfondo ci sono le vicende del Pd campano. Dopo la polemica su tessere gonfiate e “cacicchi” durante le primarie, fra le prime mosse di Schlein c'è stata la nomina di un novo commissario del partito regionale.

