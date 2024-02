Gruppo locale premiato alla rassegna “Teatro al cubo” 

È stata un successo la partecipazione del Gruppo teatrale gonnesino alla rassegna "Teatro al Cubo” di San Gavino. Portando in scena la commedia “Su quintu pianu”, il gruppo teatrale ha ottenuto tre primi premi: come migliore scenografia (gli scenografi sono Ennio Lebiu e Mondo Atzori), come migliori costumi e come migliore attore, premiato il presidente del gruppo Rinaldo Medda. «Possiamo affermare che il nostro impegno è stato premiato e che solo con costanza e passione si ottengono grandi risultati», dicono dal gruppo teatrale. Una passione lunga decenni, fatta di prove, sacrifici e commedie , rigorosamente in sardo, che riescono a strappare un sorriso ai tanti appassionati. (a. pa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA