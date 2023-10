Gruppo Ippico sbalzato di sella 

In città scoppia il caso degli affidamenti degli impianti sportivi, in proroga da anni con una società, come lo stadio Frogheri o quelli senza contratto, come il galoppatoio comunale di Pratosardo. Il dirigente comunale Roberto Delrio il 29 settembre ha dichiarato decaduta dalla gestione l’associazione Gruppo Ippico Nuorese dall’affidamento in concessione dell’impianto sportivo nella in zona industriale Pratosardo. Affidamento avvenuto nel 2014. Il motivo? C’è la determina ma non il contratto che doveva essere firmato entro 60 giorni. Ora il Gruppo Ippico non potrà più né utilizzare, né lucrare sulla struttura. Ma i cavalli attualmente ricoverati, «per garantire il loro benessere», potranno rimanervi sino all’affidamento della struttura.

L’iter

Nella determina di annullamento in autotutela si dà atto di tutti i passaggi storici del procedimento. Che parte dal contenzioso del Comune avviato nel 2016, per via di un canone di 9 mila euro l’anno mai incassato, oltre ai lavori di miglioramento dell’impianto stesso da parte del concessionario per 115 mila euro. Canoni che l’associazione contestava perché nell’affidamento era previsto il maneggio coperto, spazzato via pochi mesi dopo l’ingresso del Gruppo Ippico da una tempesta di vento. Un campo coperto che da circa un anno e mezzo il Comune, dopo aver nella scorsa consiliatura reperito i fondi, ha ripristinato. A maggio quindi l’invito formale del Comune al Gruppo ippico di fornire «tutta la documentazione necessaria a stipulare il contratto, ritenendo superate le criticità strutturali lamentate dall’associazione». Il dirigente Delrio spiega: «Sono arrivate offerte condizioni economiche diverse di quelle offerte in sede di gara per la conclusione dell’accordo». Il presidente dell’associazione, Giovanni Mossa, resta in silenzio: non risponde al telefono.

Stop ad ogni attività

L’amministrazione ha deciso la revoca con «divieto di intraprendere, seguitare o svolgere qualsiasi attività - si legge nella determina - in nome e conto del Comune, di chiedere o farsi promettere dazioni o valori monetari per attività di allevamento e cura di animali da soggetti terzi all’associazione o per trarne profitto dalla predetta attività, nonché di svolgere attività agonistiche di qualsiasi tipo come anche l’incremento delle unità animali nell’allevamento e nella produzione dei servizi alla collettività utili a trarne profitto». Il Comune concede però gratis ai proprietari di lasciare gli animali nella struttura sino al nuovo affidamento. «Si tratta di un procedimento che sta seguendo il suo corso - spiega l’assessore allo Sport Fabrizio Beccu - non di una scelta politica ma gestionale. C’era una determina di affidamento ma non un contratto firmato. Ora si ripartirà con un nuovo bando, stiamo affrontando tutte le criticità». Come lo stadio Frogheri dove gioca la Nuorese. «La situazione è diversa - puntualizza Beccu - la Nuorese ha avuto delle proroghe nell’affidamento del contratto».

