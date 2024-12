Gruppo folk premiato in Romania per la danza 

Si è conclusa giorni scorsi a Caracal, in Romania, la “Olimpiada coreografică Zenon Kolobych” importante manifestazione organizzata dall’Igf World Folklore Union, giunta alla 75esima edizione. Il presidente dell’Igf, Dorel Cosma, su designazione della giunta della Federazione italiana tradizioni popolari (Fitp), in rappresentanza dell'arte coreutica italiana di tradizione popolare, ha consegnato ad Antonello Piras, fondatore, presidente e direttore artistico dal 1976 dello storico Gruppo folklorico di Cagliari Quartiere Villanova, nonché padre del folklore, il diploma di eccellenza e di merito per lo studio e la trasposizione scenica della danza tradizionale della Sardegna. Il riconoscimento viene assegnato alle personalità che si sono distinte per gli studi, ricerche e riproposizione innovative in fatto di danze tradizionali. Il gruppo di ballo alterna negli spettacoli l’uso dei ricchi costumi della Cagliari del ‘700-’800 proponendo il repertorio tradizionale delle antiche danze nell’Isola, accompagnate dal suono delle launeddas e dell’organetto diatonico. La bellezza dei costumi indossati e la compostezza dei movimenti nelle danze, hanno valso al Gruppo moltissimi riconoscimenti. Quello ottenuto in Romania, è solo l’ultimo in ordine di tempo.

