Gruppo folk, largo ai giovanissimi 

Una presidente giovanissima, tanti adolescenti tra i ballerini e un nutrito gruppo di bambini che frequentano le lezioni di ballo sardo. É la svolta verde dell’associazione folkloristica “Città di Dolianova”, fondata nel 1968, tra i più longevi in Sardegna. Maria Francesca Murgia, 22 anni, dall’inizio del 2025 è la nuova presidente: «Faccio parte del gruppo folk da quando avevo 7 anni – racconta con orgoglio – da allora non ho mai smesso di ballare. Sono cresciuta in questo contesto insieme ad altri ragazzi della mia età. Ballando siamo diventati adulti».

L’impegno

Il Gruppo Folk è composto da una settantina di persone tra corpo di ballo e coro polifonico. Tra loro tanti giovani, la conferma di un riavvicinamento delle nuove generazioni alle tradizioni popolari.

«È proprio questa la nostra forza. Con noi ci sono adolescenti che quest’estate hanno rinunciato a tante giornate al mare o di svago pur di non perdere le nostre trasferte. Tutto questo comporta grandi sacrifici, le sfilate e le processioni sotto il sole sono sfiancanti, ma questo non li spaventa. Pochi giorni fa, due dei nostri bambini si contendevano lo stendardo alla processione di Santa Maria di Sibiola. Mi sono rivista in loro. Sono queste le cose che cementano l’amicizia e creano legami indissolubili».

Le partecipazioni

Negli ultimi mesi il gruppo folk ha collezionato una trentina di uscite per festival e sagre in Sardegna: «Stiamo ricevendo molti inviti. Questo ci fa immensamente piacere. Forse ha influito anche la nostra presenza sui social (facebook, instagram e tik tok), un aspetto su cui abbiamo insistito con gli altri membri del direttivo, il vicepresidente Simone Pitzalis e i consiglieri Alessio Cossu, Maura Mainas e Sandra Cogotti».

Giovani e veterani

Una crescita resa più semplice dalla presenza all’interno del gruppo di uno zoccolo duro rappresentato da alcuni veterani. Come Licia Mameli, 86 anni, fondatrice dell’associazione insignita nel 2016 del titolo “Padre del folklore”, attribuito dalla Federazione italiana tradizioni popolari e riservato fino ad allora a soli uomini. «È una forza della natura, una presenza fondamentale. Ci dà indicazioni e consigli preziosi. È lei a dirigere i bambini del minifolk con l’aiuto del nostro maestro di ballo Alessio Cossu». Da pochi giorni sono aperte le iscrizioni al gruppo di canto diretto da Elisabetta Agus. «Con la fine dell’estate ci concentreremo di più sulle prove di ballo e di canto – conclude la presidente – saremo in tanti in sede a seguire le lezioni e divertirci. L’amicizia e il piacere di stare insieme sono la nostra forza che ci permetterà di crescere ancora».

