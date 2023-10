Gruppo folk da Malta a Barcellona 

Il gruppo folk "Santamariedda" di Marrubiu ha fatto ritorno da Malta, dove ha partecipato al "The Malta international folk festival 2023". Durante l'evento, il gruppo ha rappresentato con orgoglio l'Italia e la Sardegna, portando in scena le tradizioni musicali e culturali dell'Isola.

Il viaggio non si ferma qui. Grazie al progetto “Navigantes - La nave dell'identità”, ideato e realizzato dalla Fondazione Maria Carta, una delegazione di circa 500 persone provenienti da oltre 60 comuni sardi è partita a Barcellona per sfilare lungo le Ramblas con i costumi tradizionali e le maschere caratteristiche delle diverse aree della Sardegna.«L’opportunità di partecipare a festival internazionali come quello di Malta e di esibirsi in importanti città come Barcellona è un onore per noi – ha dichiarato Pina Garau, presidente del gruppo folk di Marrubiu – Portiamo l'eredità culturale della nostra terra».

