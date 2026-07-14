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Selargius.
15 luglio 2026 alle 00:49

Gruppo elettrogeno contro i blackout 

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Tre ore senza energia elettrica e decine di segnalazioni da parte dei residenti nella zona fra via Leonardo Da Vinci e via San Marco a Selargius. Disagi concentrati nella tarda sera di lunedì, con strade al buio, case e attività commerciali rimaste senza corrente sino all’intervento in emergenza che ha momentaneamente risolto il problema «causato da un guasto su un cavo interrato di media tensione», fanno sapere da E-Distribuzione.

«I nostri tecnici sono intervenuti predisponendo un gruppo elettrogeno che ha consentito, in meno di tre ore, di rialimentare tutti i clienti coinvolti», spiegano dalla società, in costante contatto col sindaco Gigi Concu. Una soluzione tampone, ma resta da risolvere definitivamente il problema. «Nelle prossime ore proseguiranno le attività di ricerca e riparazione del guasto», assicurano da E-Distribuzione, «e al termine dell'intervento il gruppo elettrogeno non sarà più necessario».

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