Gruppo Cellino, ottimi risultati per la filiera del grano duro 

La campagna di raccolta del grano duro sardo 2025 si è conclusa con risultati straordinari: un incremento del 290% in termini di quintali rispetto al primo raccolto. È il miglior risultato mai ottenuto dalla nascita del progetto di filiera Ercole Punto Zero 100% sarda e certificata Uni Iso 22005, promosso dal Gruppo Cellino. «Questa eccezionale campagna cerealicola è il risultato di un lavoro condiviso con oltre 300 agricoltori sardi», evidenzia Alberto Cellino, presidente del Gruppo. «Rappresenta un segnale forte di fiducia nella nostra terra. Più grano duro locale significa più ettari coltivati, maggiore qualità e un impatto positivo sull’economia regionale». Grazie a una crescita costante, oggi la produzione di grano duro sardo copre il 28% del fabbisogno del Molino Simec di F.lli Cellino, una percentuale in forte ascesa se si considera che, al primo raccolto di filiera, copriva appena il 7%. Un risultato che consolida una filiera agroalimentare sostenibile, fortemente integrata nel territorio.

Per stare vicino alle famiglie sarde, il Gruppo Cellino annuncia che, per tutto il 2025, «la pasta Classica a marchio F.lli Cellino sarà disponibile a un prezzo più conveniente nei supermercati aderenti in Sardegna. Un impegno chiaro, pensato per sostenere il potere d’acquisto delle famiglie in un momento in cui l’equilibrio tra qualità e accessibilità rappresenta un valore fondamentale».

RIPRODUZIONE RISERVATA