Gruppo Bcc Iccrea, erogati 340mila euro nell’Isola 

Il Gruppo BCC Iccrea guarda avanti. Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’aggiornamento del Piano industriale 2025-2027, adeguandolo alla variazione degli scenari economici e finanziari, e il progetto di bilancio di esercizio e il consolidato di Gruppo 2024. Nel 2024 le banche di credito cooperativo (Bcc) del gruppo con sede in Sardegna hanno contribuito al benessere del territorio, con erogazioni liberali pari a 340 mila euro.

Il Piano 2025-2027 mantiene le direttrici di sviluppo e crescita del Gruppo previste nel precedente, confermandone l’evoluzione verso la crescita, con un ulteriore miglioramento degli indicatori della qualità del credito, lo sviluppo e la digitalizzazione del modello di servizio e la promozione di un’offerta commerciale sempre più responsabile e inclusivo a beneficio delle economie dei territori. Il piano triennale nazionale contempla inoltre alcuni obiettivi trasversali: il completamento del percorso di derisking del Gruppo, il mantenimento di un solido profilo patrimoniale, il continuo impegno sul fronte della sostenibilità da parte delle proprie banche cooperative e un rafforzamento dei canali digitali per migliorare il rapporto con i clienti, ridurre i costi di gestione e aumentare l’efficacia relazionale.

Il Gruppo Bcc Iccrea comprende due banche di credito cooperativo operative in Sardegna con 12 sportelli. In tre anni, attraverso l’azione delle Bcc, il Gruppo prevede di erogare in Sardegna nuovi finanziamenti a famiglie e imprese per oltre 168 milioni di euro. Nel 2027 il prodotto bancario si attesterà ad oltre 1,2 miliardi di euro, con finanziamenti lordi alla clientela pari a 488 milioni, raccolta diretta di 709 milioni di euro e raccolta indiretta di oltre 46 milioni di euro (+40%). Le Bcc sarde sono Banca di Arborea e Banca di Cagliari.

In Sardegna i comuni “bancarizzati” sono 243: le bcc del Gruppo sono presenti in 11 Comuni, a testimonianza del forte radicamento sul territorio e del servizio diffuso a tutte le comunità. «Il piano triennale 2025-2027 rafforza l’impegno delle nostre banche verso le comunità locali.

Le risorse del Gruppo sono al servizio dell’economia reale: siamo a fianco delle bcc per sviluppare la loro azione sul territorio», ha detto Riccardo Corino, direttore commerciale del Gruppo BCC Iccrea.

