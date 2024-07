Gruppo alpini, inaugurata la nuova sede 

La stazione del Gruppo alpini del Medio Campidano da San Gavino è trasferita a Sanluri, in via Cesare Pavese, in un locale messo a disposizione dal Comune. È stata inaugurata ieri, alle 18, nel corso di una cerimonia hanno potuto conoscere le attrezzature, i soccorritori e i racconti sugli interventi. Le parole del presidente regionale, Guido Biavati: «In occasione di questo importante cambiamento, ci tengo ad esprimere un duplice ringraziamento al Comune di San Gavino, per averci messo a disposizione fino ad oggi la sua struttura,e a Sanluri per supportarci in questa nuova fase con una sede in una posizione strategica». E il sindaco, Alberto Urpi: «Siamo soddisfatti, Sanluri ospita un ulteriore servizio a livello sovracomunale, a disposizione per l’intera Provincia. Questi enti che arrivano qui non a caso ma al termine di lunghe interlocuzioni. Il fatto che Sanluri ospiti proprio la sede del soccorso alpino ci riempie di orgoglio». ( s. r. )

