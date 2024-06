Gruppi specializzati  nel prendere di mira le persone più fragili 

Studiano le vittime e sanno chi colpire e in quale momento. E si spostano sul territorio nazionale: dopo aver fatto un discreto numero di colpi, appena capiscono di essere nel mirino delle forze dell’ordine, cambiano Regione. E che la banda di truffatori, specializzati nella tecnica del “finto carabiniere” fosse arrivata nel Cagliaritano era chiaro da tempo. Solo i militari della compagnia di Cagliari avevano raccolto cinque querele di vittime in una settimana, a metà maggio. Poi si sono allargati anche nell’Oristanese e nel Nuorese. Ieri il fermo di quattro giovani napoletani.

«È necessario che i familiari e i parenti delle persone anziane che vivono da sole, stiano vicini al loro cari cercando di comunicare i possibili rischi in caso di telefonate come queste. E di non dare mai soldi o denaro a sconosciuti», ribadiscono dalla Questura. Per mettere in guardia gli anziani, i carabinieri del comando provinciale hanno organizzato degli incontri nelle parrocchie e nei centri di aggregazione. «Nessun appartenente alle forze dell’ordine comunicherebbe informazioni di presunti arresti, fermi o incidenti, né chiederebbe mai soldi o preziosi ad un cittadino per pagare un avvocato», è il messaggio lanciato più volte dall’Arma e dalla Polizia. (m. v.)

