Gruppi scout nei campi estivi dopo un anno di attività 

È un' altra estate di grande attività per lo storico gruppo Agesci 1 di Abbasanta. I numerosi campi estivi sono la conclusione di un’annata che ha visto educatori, bambini e ragazzi grandi protagonisti. «Il campo estivo – spiega la guida, Daniela Carta- è un momento di sintesi e di rilancio del percorso fatto durante l'anno con i ragazzi chiamati a crescere in consapevolezza e sensibilità». Gli scout mettono in pratica il percorso fatto durante tutto l’anno, in cui si sperimenta e si realizza l’esperienza comunitaria. «Li accompagna – spiega Carta - il timore lontano dalle comodità di casa, la fatica e la soddisfazione nel riuscire a portare a termine i propri impegni: montare le tende per dormire, costruire i tavoli, accendere il fuoco, preparare i pasti, curare l’igiene personale con i mezzi a disposizione». Ci sono i lavori che impegnano il gruppo in maniera collettiva, ma anche le attività da fare separatamente. Il “Branco Seeonee” dei più piccoli è reduce dal campo allestito nel novenario di Sa Itria, a Gavoi. Dall’11 al 14 agosto, il reparto composto di ragazzi dai 12 ai 15 anni ha in programma invece il campo improntato sulla conoscenza di se stessi. I più grandi, dai 16 anni in su, hanno vissuto l'esperienza della Route sul tema “Il segreto della Felicità”, in un percorso che si è snodato lungo la penisola del Sinis. «Abbiamo sperimentato – evidenzia Daniela Carta - cosa significa essere essenziali e puntare a ciò che conta davvero». E dall’Agesci di Abbasanta parte l’appello per quanti vogliano unirsi a loro già dal prossimo autunno. ( s. c. )

