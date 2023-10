Gruppi neonazisti, una cellula attiva nel nord Sardegna 

Una delle conversazioni intercettate a Sassari era chiarissima: «Ci vogliono due canne e un saldatore. Le cartucce si trovano. Poi le molotov, non ci vuole niente a farle. Basta documentarsi». E gli investigatori della Digos (insieme ai Carabinieri del Ros) hanno ascoltato delle persone parlare anche di attentati a strutture e basi della Nato, insieme a deliranti proclami sulla inesistenza della Shoah. Nel 2021 le parole registrate in Sardegna e nel Lazio fanno partire una indagine che ora è approdata davanti al Tribunale di Sassari. Si parla di una cellula sarda di un gruppo neonazista che, secondo i pm Gianni Caria e Beatrice Giovannetti, avrebbe operato anche a livello internazionale per sconfiggere “la minaccia giudea” e pubblicando “liste di cognomi ebraici”.

I sardi

Nelle prossime settimane il Tribunale di Sassari si occuperà di un gruppo di persone che avrebbero dato vita a due formazioni neonaziste, Ordine ario romano e Judenfreie Liga. Il 14 novembre inizia il processo a carico, tra gli altri, del sassarese Mario Marras, 43 anni e del tempiese, Massimo Dettori. I due secondo i pm Caria e Giovannetti, sono i referenti locali (un altro sardo ha già patteggiato la pena) delle formazioni neonaziste. Marras, già coinvolto in passato in indagini su movimenti neofascisti, avrebbe avuto contatti con un altro indagato, Gregory Rossi (difeso dal penalista Giancarlo Frongia) che operava nella Penisola. Dettori, secondo la Digos, era amministratore di un gruppo Whatsapp, i cui partecipanti si confrontavano sulle modalità di contrasto della “minaccia giudea”.

Miss Hitler

Il Tribunale di Sassari (giudice monocratico) si occuperà anche di Francesca Rizzi, nota come Miss Hitler, di Pozzo D’Adda (Milano), “pasionaria” del gruppo che secondo la Procura di Sassari era attivo anche a Latina, Frosinone, Palo del Colle (Bari) Genova e Terracina. Nel 2019, Rizzi avrebbe partecipato ad un raduno neonazista in Portogallo per dare vita a un’alleanza transnazionale tra i movimenti d’ispirazione neonazista. Ordine ario romano e Judenfreie Liga operavano (secondo la Digos di Sassari e la Dcpp (Direzione centrale polizia di prevenzione) su scala nazionale ed europea per promuovere attività “di incitamento alla discriminazione ed alla violenza per motivi razziali aggravati dal negazionismo”. La Digos di Sassari iniziò l’attività dopo le segnalazioni di movimenti dei soggetti monitorati in un vecchio capannone alle porte del capoluogo dove venivano organizzati anche incontri di boxe.

I social russi

La missione di Ordine ario romano e Judenfreie Liga era quella di affrontare "la minaccia giudea". I contenuti antisemiti circolavano prevalentemente sulla piattaforma social russa VKontatke, secondo i pm erano incitamenti espliciti alla violenza antisemita, accompagnati da elenchi di cognomi di origine ebraica. I presunti neonazisti segnalavano ai complici che le liste sono predisposte "in modo da poter individuare gli ebrei". La svolta nelle indagini è avvenuta nel novembre del 2019, quando la Digos effettuò delle perquisizioni a Sassari, sequestrando materiale che porta al gruppo "Judenfreie Liga - Lega antisemita" e fa riferimento esplicito all’uso e al reperimento di armi. Le indagini sono state condotte dai dirigenti della Digos, Cristina Rapetti e Luca Franchi.

