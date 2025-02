Gruppi internazionali per la festa in maschera 

Le maschere internazionali con il gruppo Maria Brasil, in arrivo dal carnevale di Rio de Janeiro, quelle nazionali con La Zeza (maschera tipica dell’Irpinia) e Pulcinella, e quelle tipiche isolane, con i Tumbarinos di Gavoi, S’Accabadora Pianalzesa di Sagama e Is Scruzzonis di Siurgus Donigala. È ricco il menù del carnevale massargese, organizzato da Comune e Pro Loco e di scena sabato con la sfilata alle 15.30 da via Dello Sport. E’ “Il Carnevale senza confini nel paese delle radici”: «Un titolo - spiega la sindaca Debora Porrà – che unisce la promozione turistica del paese, simboleggiata dalle radici, al connubio tra maschere sarde ed internazionali».

I gruppi di maschere proporranno coreografie di danza nelle soste in largo Castello ed in via Mazzini. Ci saranno 6 carri allegorici: Figli dei fiori (Pro Loco Villamassargia), Banda Bassotti (gruppo folk Pilar), Norfieddu (Pro Loco Musei), Disney (Pro Loco Domusnovas), Squid Game (Paralax Eventi Musei), Orient Express (Fun Fit Dance Domusnovas). All’arrivo in piazza Pilar zippolata e spettacolo finale. «Un’occasione per festeggiare tutti assieme» la chiosa di Andrea Tocco, presidente della Pro Loco. (s. f.)

RIPRODUZIONE RISERVATA