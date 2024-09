«Gruppi in cerca  di giovani adepti isolati socialmente» 

Sono soprattutto i giovani, anche minorenni, ad avvicinarsi alle associazioni terroristiche di matrice suprematista, nazionalsocialista, antisemita, negazionista e filorussa: «Si tratta», sottolinea il vice questore Nicole Fetto del servizio per il contrasto all’estremismo e terrorismo della Direzione centrale della Polizia di prevenzione (Ucigos), «spesso di ragazzi isolati socialmente, a volte con patologie psichiche, che si radicalizzano sul Web, trasformando la realtà virtuale nel loro mondo. Attraverso canali informatici che garantiscono l’anonimato, condividono manuali su come costruire magari attraverso stampanti SD, armi e ordigni, ma anche su come reperirle».

Per la Polizia un fenomeno grave ma per ora «non allarmante in Italia», prosegue la Fetto. Ma vista la pericolosità di questi adepti, che sposano totalmente il programma internazionale “dell’estremismo suprematista del bianco” portando avanti il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo ed eversione per motivi di odio razziale, le Digos «tengono sotto controllo i casi sospetti per intercettare ogni fenomeno potenzialmente pericoloso ed evitare il compimento di atti terroristici e violenti». (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA