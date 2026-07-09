Gruppi elettrogeni per fronteggiare possibili blackout 

Così grandi e così alti, difficile non notarli. Tre gruppi elettrogeni sono arrivati in piazzale Campioni d’Italia ’69-’70 a Sestu, e in tanti si sono chiesti cosa ci facciano lì. Si tratta di una precauzione per fornire energia in caso di lunghi blackout.

«Con l’aumento dei consumi data la sempre maggiore diffusione dei climatizzatori per via del caldo ma anche delle auto elettriche – spiega il vicesindaco e Assessore ad Urbanistica ed Energia Massimiliano Bullita –, le cabine di trasformazione dell’Enel entrano in sofferenza con qualche sporadico blackout. Esiste già un piano di aggiornamento del numero delle cabine con un incremento di undici unità, cinque delle quali già autorizzate dal Comune. La stagione è particolarmente calda, e oltre al rischio blackout, è stato messo in conto che potrebbe verificarsi qualche guasto improvviso. Per questo scopo sono stati posizionati tre generatori mobili nel piazzale così da fronteggiare il problema tempestivamente».

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